Trump hatte dem Iran eine Frist bis 20.00 Uhr Ortszeit in Washington (Mittwoch, 02.00 Uhr MESZ) gesetzt, um die Blockade der Öllieferungen am Golf ‌zu beenden. Andernfalls werde er innerhalb von vier Stunden jede Brücke und jedes Kraftwerk im Iran zerstören. Der Iran ​drohte im Gegenzug mit Vergeltungsschlägen gegen die Infrastruktur der US-Verbündeten am Golf. Deren Wüstenstädte wären ohne Strom und Wasser unbewohnbar. Die iranischen Revolutionsgarden teilten mit, die Antwort Teherans werde die USA und ihren Verbündeten in der Region auf Jahre hinaus Öl und Gas entziehen. «Amerikas regionale Partner sollten wissen, dass wir bis heute um der guten Nachbarschaft willen grosse Zurückhaltung geübt und bei der Auswahl der Vergeltungsziele gewisse Rücksichten genommen haben», hiess es in der Erklärung. «All diese Rücksichten sind nun jedoch hinfällig.»