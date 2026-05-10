Die Antwort sei an den Vermittler Pakistan übergeben worden, ‌meldete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna am Sonntag. Zudem ‌passierte erstmals seit Beginn des Krieges vor ​über zwei Monaten ein Tanker aus Katar mit Flüssigerdgas die Strasse von Hormus. Das Schiff war am Sonntag ebenfalls auf dem Weg nach Pakistan. Laut Insidern hatte Iran die Durchfahrt als vertrauensbildende Massnahme genehmigt, da Katar und Pakistan Vermittler sind.