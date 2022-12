In den Wechselstuben erreichte der Euro-Kurs am Sonntag fast 400'000 Rials, der Dollar-Kurs stieg auf mehr als 370'000 Rials. Laut Devisenmaklern ist dies ein mehr als 20-prozentiger Anstieg seit den Protesten Mitte September dieses Jahres. Sie befürchten, dass der iranische Rial in den kommenden Wochen noch mehr an Wert verlieren werde.