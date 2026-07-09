Ansonsten werde es eine «vernichtende Antwort» geben, droht ‌die Marine der ⁠Revolutionsgarde. Die Angriffe der USA auf den Iran und ihre Massnahmen zur Umleitung des Schiffsverkehrs beeinträchtigten die schrittweise Wiederöffnung der strategisch wichtigen Wasserstrasse. Zudem ⁠würden dadurch die Interessen von Ländern gefährdet, die von der Schiffspassage profitierten. Die Transportkapazität durch die Strasse von Hormus habe sich in den vergangenen zwei Wochen unter iranischer Aufsicht ‌wieder auf etwa 50 Prozent des Vorkriegsniveaus erholt, teilt die Revolutionsgarde weiter mit. Der Zugang werde zudem ausschliesslich ‌für Schiffe ausgeweitet, die über eine Genehmigung für die vom Iran ​festgelegten Routen verfügten.