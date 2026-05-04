US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, Schiffe befreien zu wollen, die wegen des Krieges zwischen den USA, Israel und dem ‌Iran im Persischen Golf festsitzen. Auf seiner Online-Plattform Truth Social erklärte Trump am Sonntag, die USA würden die Schiffe sicher ‌aus der vom Iran gesperrten Wasserstrasse geleiten, damit sie ihre Fahrt fortsetzen könnten. Der Iran ​blockiert seit mehr als zwei Monaten fast die gesamte Schifffahrt im Golf mit Ausnahme der eigenen, was die Energiepreise in die Höhe getrieben hat. Im vergangenen Monat verhängten die USA ihrerseits eine Blockade gegen Schiffe aus iranischen Häfen.