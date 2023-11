Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagt dem US-Sender Fox News, sein Land wolle den Gazastreifen nicht erobern, nicht besetzen und nicht regieren. Es müsse dort eine zivile Regierung gebildet werden. Israel müsse aber sicherstellen, dass es einen Angriff wie am 7. Oktober nicht noch einmal gebe. «Wir brauchen also glaubwürdige Kräfte, die, wenn nötig, in den Gazastreifen eindringen und die Mörder töten. Nur so können wir das Wiederaufleben einer Hamas-ähnlichen Organisation verhindern.»