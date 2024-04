An den Anschlägen in Kerman und in Moskau waren tadschikische Staatsangehörige beteiligt. Nach Erkenntnissen von Sicherheitsexperten wirbt der ISPK vor allem in der verarmten ehemaligen Sowjetrepublik Tadschikistan neue Mitglieder an. Insider-Angaben zufolge hat deswegen die iranische Regierung Kontakt mit der tadschikischen aufgenommen. Der sunnitisch geprägte IS ist erklärter Gegner der im Iran dominierenden schiitischen Glaubensausrichtung im Islam.