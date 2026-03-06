Saudi-Arabien: Beschuss von Luftwaffen-Basis abgewehrt

Der Schiffsverkehr durch die für den Welthandel wichtige Strasse von Hormus ging nach Einschätzung von US-Beobachtern um etwa 90 Prozent zurück. Zu den Anrainern zählen Saudi-Arabien, Irak, Kuwait, Katar, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. In mehreren dieser Staaten befinden sich US-Militärbasen - damit sind sie neben Israel ebenfalls zum Ziel iranischer Angriffe geworden. Wie das saudische Verteidigungsministerium unterdessen in der Nacht auf X mitteilte, wehrte die Luftabwehr des Landes drei ballistische Raketen ab, die in Richtung der Prince Sultan-Basis abgefeuert worden seien.