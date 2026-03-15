Seit Beginn des Kriegs am 28. ​Februar sahen sich die arabischen Golfstaaten mehr als 2000 Raketen- ​und Drohnenangriffen ausgesetzt. Ziele waren neben US-Einrichtungen auch ​kritische Infrastruktur wie die saudische Raffinerie Ras Tanura und das Ölfeld Schaiba. Enajati bestritt ‌eine Beteiligung Teherans an diesen Attacken. «Der Iran ist nicht die für diese Angriffe verantwortliche Partei, und wenn der Iran sie ausgeführt hätte, hätte er dies angekündigt», ​betonte ​der Diplomat. Der Iran greife lediglich US-amerikanische ⁠und israelische Ziele an. Enajati äusserte sich ​nicht dazu, wer seiner Auffassung ⁠nach für die Angriffe verantwortlich ist. Der Botschafter bekräftigte die Forderung seines ‌Landes, die USA und Israel müssten ihre Angriffe auf den Iran einstellen.