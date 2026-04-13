Bei den Gesprächen am Wochenende in Islamabad hatte der Iran Trumps Forderung zur Öffnung der Strasse von Hormus ​ignoriert und eigene Bedingungen gestellt. Dazu gehörten die Anerkennung seiner Kontrolle über die Meerenge, die Aufhebung aller Sanktionen sowie der ​Abzug der Truppen aus den grossen US-Militärstützpunkten im Nahen Osten. Der Iran verfügt weiterhin über Raketen und Drohnen, die Nachbarn am Golf treffen können, sowie über mehr als 400 Kilogramm Uran, das fast bis zur Waffenfähigkeit angereichert ist. Die iranische Führung, ‌die zu Jahresbeginn mit einem Volksaufstand konfrontiert war, hielt den US-Angriffen ohne Anzeichen einer organisierten Opposition stand.