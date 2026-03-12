Zugleich kündigte ‌er in einer am ⁠Donnerstag im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung Vergeltung für die im Krieg Getöteten an. Der Iran werde nicht davor zurückschrecken, das Blut seiner Märtyrer zu rächen, hiess es in der ersten öffentlichen Stellungnahme Chameneis seit seiner ⁠Wahl zum geistlichen und politischen Oberhaupt der Islamischen Republik am Montag. Israel hat bereits erklärt, auch das neue Oberhaupt des Irans werde getötet werden - Ajatollah Ali Chamenei, der jahrzehntelang den Iran führte, kam zu Beginn des Krieges vor fast zwei ‌Wochen bei einem Angriff ums Leben. Dass dies und der massive Beschuss der richtige Weg zum Sturz der Führung in Teheran sein ‌könnte, wird in der iranischen Opposition allerdings bezweifelt.