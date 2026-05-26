Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldete unter Berufung auf einen Insider, dass die Freigabe ​eingefrorener iranischer Gelder der letzte ernsthafte Knackpunkt für den Abschluss der Absichtserklärung sei. ​Konkret verlangt der Iran laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ​Tasnim die Freigabe von 24 Milliarden Dollar. Dies müsse in die Absichtserklärung mit den USA eingehen, die derzeit ausgehandelt werde. Rubio ‌betonte wiederum, dass die Strasse von Hormus wieder geöffnet werden müsse. Die für den Öltransport wichtige Meerenge ist seit Beginn des Kriegs faktisch so gut wie gesperrt. Die Energiepreise sind deshalb weltweit in die ​Höhe geschossen.