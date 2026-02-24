In Trumps ​erster ​Präsidentschaft waren die USA 2018 einseitig aus ⁠dem 2015 geschlossenen Atomabkommen ausgestiegen, das den Iran ​am Bau von Atomwaffen ⁠hindern sollte. Auch Deutschland war an dem Abkommen beteiligt. Der Iran sah sich darauf ‌nicht mehr an Auflagen gebunden und forcierte seine Urananreicherung. Im Juni 2025 hatten Israel und die USA die Atomanlagen im Iran angegriffen. Nach ‌zwölf Tagen endete der massive Beschuss mit einer Waffenruhe. Bei ​den Luftangriffen ist nach damaligen Angaben des Irans die wichtigste Atomanlage Fordo «ernsthaft und schwer beschädigt» worden.