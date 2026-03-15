Als der saudi-arabische Ölkonzern Aramco seinen Kunden in dieser Woche mitteilt, er wisse nicht, von welchem Hafen aus die April-Exporte ‌verschifft würden, ⁠legt er eine neue Realität offen. Nicht die USA, sondern der Iran hält den Schlüssel zum Wiedereröffnen der globalen Energiemärkte in der Hand. «Ich kann auch gleich den Iran anrufen, ⁠um herauszufinden, wann dieser Krieg endet, damit ich mein Öl bekomme», sagt ein regelmässiger Abnehmer saudi-arabischen Öls nach Erhalt des Schreibens. Dies spiegelt die wachsende Überzeugung wider, dass zwar die USA und Israel den Krieg ‌jederzeit für beendet erklären könnten. Demnach hat aber der Iran das letzte Wort über die Dauer der Krise. Die Internationale ‌Energieagentur (IEA) spricht hier von der schwersten Störung der Öl- und Gasversorgung aller Zeiten.