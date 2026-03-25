Bericht über angestrebte Feuerpause

An den Finanzmärkten schürten derweil Medienberichte Hoffnung auf eine baldige Entspannung. Die «New York Times» meldete, Washington habe dem Iran einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Kriegs im Nahen Osten übermittelt. Der israelische Sender Kanal 12 berichtete zudem unter Berufung auf drei Insider, ​dass die USA eine einmonatige Feuerpause anstrebten, um den Plan zu diskutieren. Dieser sehe die Auflösung des iranischen Atomprogramms, die Einstellung ​der Unterstützung für Gruppen wie die radikalislamische Hisbollah im Libanon sowie die Wiederöffnung der für den weltweiten ​Öl- und Flüssiggastransport enorm wichtigen Strasse von Hormus vor. Eine offizielle Bestätigung der Berichte lag nicht vor.