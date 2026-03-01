Unter Chameneis Führung entwickelten sich insbesondere die Revolutionsgarden zur führenden Streitmacht des Landes und wurden militärisch weitaus einflussreicher als die reguläre Armee. Als treue Unterstützer des Religionsführers übernahmen die Revolutionsgarden, die von den USA im Atomstreit unter dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump als Terrorgruppe eingestuft wurden, gleichzeitig auch andere Aufgaben. In den letzten zwei Jahrzehnten stiegen sie etwa zu einem wichtigen Mitspieler in der Wirtschaft auf und besetzten Sektoren wie den Tourismus und die Technologiebranche. Auch der Geheimdienst rückte allmählich in den Einflussbereich der Revolutionsgarden.