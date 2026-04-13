Irans Streitkräfte haben die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Seeblockade in der Strasse von Hormus als «Akt der Piraterie» bezeichnet. Einschränkungen für den Schiffsverkehr in internationalen Gewässern seien eine illegale Massnahme, sagte ein Sprecher der iranischen Militärführung laut der Nachrichtenagentur Tasnim. «Die Sicherheit der Häfen im Persischen Golf und im Golf von Oman ist entweder für alle oder für niemanden», sagte der Sprecher weiter.