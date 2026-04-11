Den Insidern zufolge, die wegen der Sensibilität des Themas anonym bleiben wollen, erholt sich Chamenei von seinen Verletzungen und ist geistig fit. Er nehme per Audiokonferenz an Treffen mit ranghohen Angehörigen der Führung teil und sei in die Entscheidungsfindung bei wichtigen Themen wie dem Krieg und den Verhandlungen mit den USA eingebunden, sagten zwei der Insider. Die Berichte aus dem Umfeld Chameneis sind die bislang detaillierteste Beschreibung des Zustands des ‌neuen Obersten Führers. Seit dem Luftangriff und seiner Ernennung zum Nachfolger seines Vaters am 8. März wurden weder ein Foto noch Videos oder Tonaufnahmen von Modschtaba Chamenei veröffentlicht. Erklärungen von ihm wurden verlesen. Chameneis Aufenthaltsort und sein Zustand bleiben für die Öffentlichkeit ein Rätsel.