Ein Insider, der regelmässig an Treffen mit Chamenei teilnimmt, beschrieb die aktuelle Situation als «äusserst gefährlich» und wies auf das erhöhte Risiko von Fehlkalkulationen in Fragen der Verteidigung und inneren Stabilität hin. Der innere Kreis, bekannt für seine unerschütterliche Loyalität zu Chamenei, trifft sich demnach je nach Bedarf in der Regel in seinem Anwesen in Teheran, um wichtige Entscheidungen zu besprechen.