Die Auswirkungen auf die Einnahmen treten jedoch verzögert ein und werden laut Kpler erst in drei bis vier Monaten sichtbar. Ein Grund dafür sind die langen Transport- und Zahlungszyklen: Iranische Rohöllieferungen benötigen in der Regel rund zwei Monate bis zu einigen chinesischen Häfen, dem wichtigsten Zielmarkt, wobei häufig intransparent organisierte Wege genutzt werden, um Sanktionen zu umgehen. Anschliessend haben Käufer weitere zwei Monate Zeit, um ihre Zahlungen zu leisten.