Das ausgebrannte Hubschrauberwrack wurde am Morgen nach stundenlanger Suche unter Schneesturm ähnlichen Bedingungen in bergigem Gelände in der Provinz Ost-Aserbaidschan gefunden. Der Hubschrauber war iranischen Angaben zufolge bei dichtem Nebel abgestürzt. Raisi und Amirabdollahian waren auf dem Rückweg von einem Treffen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijewan an der Grenze, wo sie gemeinsam einen Staudamm eingeweiht hatten.