Doch jetzt sieht sich der Iran nach Angaben mehrerer Regierungsvertreter des Iran vor einer schwierigen Entscheidung: Stellt sich der Iran im Krieg Israels im Gazastreifen an die Seitenlinie, verliert er an Einfluss. Greift er in den Konflikt ein, riskiert er einen offenen Krieg mit Israel, das wiederum von den USA unterstützt wird. Ein Drahtseilakt.