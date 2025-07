Bei einem Treffen im vergangenen Monat habe der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer deutlich gemacht, dass Washington offen für «kreative Lösungen» in diesem Bereich sei, sagte Harris am Mittwoch. «Ich halte das für eine wichtige Anerkennung der Tatsache, dass Pharma zwischen den USA und der EU, zwischen den USA und Irland, viel stärker voneinander abhängig ist, als man in manchen Kreisen zu Beginn dieses Prozesses vielleicht glauben wollte», sagte Harris.