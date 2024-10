Das italienische EZB-Ratsmitglied Fabio Panetta hatte die Idee in den Raum gestellt, dass die Zinsen möglicherweise auf ein Niveau sinken müssten, das niedrig genug sei, um die Wirtschaft anzukurbeln. Angesichts der abklingenden Teuerungswelle in der Währungsunion hat die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr bereits dreimal ihren Leitzins gesenkt. Für die am Donnerstag anstehende Teuerungsrate im Oktober erwarten von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten einen Anstieg auf 1,9 Prozent, womit die Rate nur knapp unter dem Ziel der EZB von zwei Prozent bleiben würde.