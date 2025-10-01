«Damit ist das Niveau noch vergleichsweise niedrig und Erwartungen einer zögerlichen Belebung des Sektors werden untermauert», schreibt Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. «Die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed werden tendenziell wohl unterstützt, zumal der Beschäftigungssubindex trotz eines Anstiegs noch auf einem sehr niedrigen Level liegt.» Die Finanzmärkte gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins auf der nächsten Sitzung um 0,25 Prozentpunkte senken wird.