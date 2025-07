Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,5 Punkte auf 49,0 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Es ist der erste Anstieg des Stimmungsindikators nach vier Rückgängen in Folge. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Wert von 48,8 Punkten gerechnet.