Bei dem Angriff auf das iranische Konsulargebäude in der syrischen Hauptstadt am 1. April waren sieben teils ranghohe Offiziere der Revolutionsgarden, der iranischen Eliteeinheiten, getötet worden. Safawi, der selbst lange Kommandeur der Revolutionsgarden war und als extremer Hardliner gilt, erklärte, dass die Führung in Teheran eine Konfrontation mit Israel als «legitimes und legales Recht» ansehe. Die halbstaatliche Nachrichtenagentur Isna veröffentlichte eine Grafik, die neun verschiedene Typen iranischer Raketen zeigte, die allesamt in der Lage sein sollen, Ziele in Israel zu erreichen.