Das Verteidigungsministerium hat 40.000 Zelte beschafft, um Bewohner vor einem angekündigten Angriff in den kommenden Wochen aus der Stadt an der Grenze zu Ägypten zu evakuieren, wie am Mittwoch aus Regierungskreisen verlautete. In jedem Zelt könnten zehn bis zwölf Menschen unterkommen. Rafah gilt als letzte Bastion der militant-islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen, die mit ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober den Gaza-Krieg ausgelöst hatte. In der Stadt haben mehr als eine Million Palästinenser vor den Kämpfen zwischen der israelischen Armee und den Extremisten Zuflucht gesucht. Seit Wochen wird Israel deswegen aus Sorge um zivile Opfer international aufgefordert, auf eine Offensive zu verzichten.