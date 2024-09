Neue Kriegs-Phase

Vom Iran lang zunächst keine Stellungnahme vor. Das Land ist einer der Erzfeinde Israels und unterstützt unter anderem die Hisbollah und die radikalislamische Hamas, gegen die Israel als Reaktion auf ein Massaker der palästinensischen Gruppe am 7. Oktober seit knapp einem Jahr im Gazastreifen Krieg führt. Unmittelbar nach Beginn des Krieges nahmen auch die Feindseligkeiten an der nördlichen Grenze Israels zum Libanon erheblich zu. Aus Solidarität mit der Hamas began die Hisbollah, Israel verstärkt mit Raketen zu beschiessen. Seitdem liefern sich beide Seite nahezu tägliche Schusswechsel. Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen in der Gegend aus Sicherheitsgründen verlassen. Am Mittwoch feuerte die Hisbollah nach Angaben des israelischen Militärs rund 20 Geschosse auf Israel. Die meisten davon seien abgefangen worden, es habe keine Verletzten gegeben.