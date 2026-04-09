Israel war vergangenen Monat parallel zum Krieg gegen den Iran in den Libanon einmarschiert, um die mit Teheran ‌verbündete Hisbollah-Miliz zu bekämpfen. Den libanesischen Behörden zufolge kamen am Mittwoch 254 Menschen bei schweren Angriffen ums Leben. Die israelische Regierung sieht den Einsatz nicht ‌von der Feuerpause erfasst. Washington teilt diese Auffassung. Der Iran und der Vermittler Pakistan erklären jedoch, der ​Libanon sei ausdrücklich Teil der Vereinbarung gewesen. Auch Grossbritannien und Frankreich forderten eine Ausweitung der Feuerpause auf den Libanon. Einem pakistanischen Insider zufolge arbeitet die Regierung in Islamabad an Waffenstillständen für den Libanon und den Jemen. «Dies wird während der anstehenden Gespräche erörtert, und wir werden es regeln», sagte die mit den Diskussionen vertraute Person.