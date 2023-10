Nach den schwersten Angriffen der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas seit Jahrzehnten mit Hunderten Todesopfern hat Israel den Gazastreifen massiv unter Beschuss genommen. Da Israel am Sonntag kurzeitig auch von der Islamisten-Miliz Hisbollah aus dem Libanon angegriffen wurde, wuchs die Furcht vor einem Flächenbrand in der Region, vor dem etliche Staaten bereits gewarnt haben. Die Zahl der Todesopfer in Israel nach dem überraschenden Hamas-Grossangriff am Samstag stieg immer weiter an, laut Berichten israelischer TV-Sender lag sie zuletzt bei 500 bis 600. Zudem sollen mehrere hundert Palästinenser getötet worden sein. Die Zahl der Verletzten auf beiden Seiten geht in die Tausende.