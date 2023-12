Zehntausende Palästinenser haben in den vergangenen Wochen vom Norden des Gazastreifens aus auf Geheiss Israels im vermeintlich sicheren Süden Schutz gesucht. Am Montag hatte die Gesundheitsbehörde mitgeteilt, seit Beginn der israelischen Gegenangriffe seien in dem Palästinensergebiet 19.453 Menschen getötet und rund 52.300 verletzt worden. Israel reagiert mit dem Feldzug auf das Massaker von Hamas-Kämpfern am 07. Oktober, bei dem rund 1200 Menschen - zumeist Zivilisten - getötet und etwa 240 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden waren.