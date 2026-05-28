Inmitten der stockenden Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat Israel weite Teile des Südlibanons zu einer neuen Kampfzone erklärt. Die Streitkräfte würden ‌in dem ⁠Gebiet mit grosser Härte gegen die libanesische Hisbollah-Miliz vorgehen, schrieb ein Militärsprecher auf der Plattform X. ⁠Die Zivilbevölkerung solle sich nördlich des Flusses Zahrani in Sicherheit bringen. Der Fluss verläuft etwa 40 Kilometer nördlich der ‌israelischen Grenze. Es ist das erste Mal, dass die Armee die ‌Räumung der gesamten Zone südlich des Zahrani anordnet. ​Zuvor galten Evakuierungsaufrufe für das Gebiet südlich des Flusses Litani, der näher an der Grenze liegt.