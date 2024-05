Zwar stimmte die radikal-islamische Hamas am Montag einem Vorschlag Ägyptens zu einer Waffenruhe zu. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte jedoch kurz darauf, der Entwurf sei «weit von Israels notwendigen Forderungen entfernt». Trotzdem werde man eine Arbeitsdelegation zu weiteren Gesprächen entsenden. In der Mitteilung seines Büros wurde auch eine Fortsetzung des umstrittenen Einsatzes in Rafah angekündigt: «Das Kriegskabinett hat einstimmig beschlossen, dass Israel die Operation in Rafah fortsetzt», hiess es. Damit solle militärischer Druck auf die Hamas ausgeübt werden, um «die Freilassung unserer Geiseln und die anderen Ziele des Krieges voranzutreiben».