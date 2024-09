Bei neuen israelischen Luftangriffen sind in der Nacht zum Donnerstag nach Angaben des Militärs rund 75 Ziele der Hisbollah im Bekaa-Tal und im Süden des Libanon getroffen worden. Zu den Zielen gehörten Waffenlager und einsatzbereite Abschussvorrichtungen, wie die israelische Armee weiter mitteilte. Angaben über Opfer lagen zunächst nicht vor. Am Rande der UN-Generalversammlung in New York wurden unterdessen die diplomatischen Bemühungen zur Beilegung der Kampfhandlungen fortgesetzt. Der libanesische Ministerpräsident Nadschib Mikati äusserte die Hoffnung, dass eine Waffenruhe erreicht werden könne.