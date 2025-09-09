Israel hat am Dienstag mit einem Angriff auf die Führung der radikal-islamischen Hamas in Katar seine Militäraktionen im Nahen Osten ausgeweitet. Ein israelischer Regierungsvertreter bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters einen Angriff auf die Hamas-Führung in dem Golfstaat, in dem die islamistische Palästinensergruppe seit langem ihren politischen Sitz hat. US-Präsident Donald Trump gab einem Medienbericht zufolge grünes Licht für den Angriff. Der israelische Fernsehsender Channel 12 berief sich auf einen israelischen Regierungsvertreter.