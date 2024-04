Es seien Infrastrukturanlagen der Hisbollah-Miliz getroffen worden, teilte das Militär an dem Tag mit, an dem der Krieg im Gazastreifen gegen die mit der Hisbollah verbündete Hamas ein halbes Jahr dauert. Kampfjets hätten einen Militärkomplex und weitere Anlagen der Hisbollah bei Baalbek ins Visier genommen. Die mächtige libanesische Hisbollah-Miliz, die vom Iran unterstützt wird, und Israel liefern sich seit langem immer wieder Gefechte im Grenzgebiet zwischen dem Südlibanon und Nordisrael. Das israelische Militär hat in jüngster Zeit auch Ziele weiter im Inneren des Libanons angegriffen. Nach sechs Monaten Krieg, der am 07. Oktober mit dem überraschenden Überfall der radikalen Hamas auf Israel begann, ist die Lage in der gesamten Region äusserst angespannt.