Palästinensischen Angaben zufolge wurden Gebiete in der Nähe von drei Krankenhäusern aus der Luft beschossen. Israel wirft der Hamas vor, Kommandozentralen und Waffenlager in der Nähe von Hospitälern einzurichten, was die Islamisten-Organisation zurückweist. Nach Zählung der UN-Nothilfe-Organisation OCHA haben 117.000 Menschen in Krankenhäusern Schutz gesucht. Israel erneuerte seine Aufforderung an die Bewohner von Gaza-Stadt, sich in den Süden in Sicherheit zu bringen. Allerdings blieben viele Menschen in Gaza-Stadt aus Furcht davor, obdachlos zu werden.