Der ​iranische Revolutionsführer Ajatollah Ali Chamenei ist einem Regierungsvertreter zufolge ​an einen sicheren Ort gebracht worden. Er halte sich nicht in Teheran auf, sagte der Vertreter. Der Iran bereitet einem Insider ‌zufolge einen Gegenschlag vor. Die Vergeltung werde vernichtend ausfallen, sagte der iranische Vertreter.