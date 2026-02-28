«Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen», sagte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag. Die US-Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Donald Trump einen grossen Kampfeinsatz im Iran begonnen.
Die USA beteiligten sich mit Schlägen von der Luft und See aus an dem Angriff, wie ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Diese hätten militärischen Zielen gegolten, wie der Sender CNN berichtete. Israelischen Verteidigungskreisen zufolge ist das Vorgehen monatelang vorbereitet worden.
Augenzeugen berichteten von mehreren Explosionen im Stadtzentrum von Teheran. Die Menschen seien in Panik davongerannt. An den Tankstellen bildeten sich lange Schlangen. Viele Teheraner würden die Stadt verlassen.
Staatlichen Medien zufolge kam es auch zu Explosionen in anderen Stadtteilen. Im Süden der Hauptstadt seien mehrere Ministerien angegriffen worden, sagte ein iranischer Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Auch in den iranischen Städten Isfahan, Ghom, Karadsch und Kermanschah wurden der Nachrichtenagentur Fars zufolge Explosionen gemeldet.
Nach dem Beginn der jüngsten israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran hat Teheran nach eigenen Angaben vier US-Militärstützpunkte in der Region attackiert. Das Verteidigungsministerium in Katar teilte mit, man habe eine Reihe von Angriffen auf das eigene Territorium erfolgreich abgewehrt. Die Lage sei unter Kontrolle. Die Menschen wurden aufgerufen, Ruhe zu bewahren.
Die staatliche Nachrichtenagentur in Bahrain berichtete, ein Versorgungszentrum der US-Marine sei mit Raketen angegriffen worden. Bahrain beherbergt die fünfte Flotte der US-Seestreitkräfte. Berichten zufolge sollen auch in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad Explosionen zu hören gewesen sein.
Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars waren der Militärstützpunkt Al-Udeid in Katar, der Stützpunkt Al-Salem in Kuwait, der Luftwaffenstützpunkt Al-Dhafra in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie die US-Flotte in Bahrain unter den Zielen.
Der iranische Revolutionsführer Ajatollah Ali Chamenei ist einem Regierungsvertreter zufolge an einen sicheren Ort gebracht worden. Er halte sich nicht in Teheran auf, sagte der Vertreter. Der Iran bereitet einem Insider zufolge einen Gegenschlag vor. Die Vergeltung werde vernichtend ausfallen, sagte der iranische Vertreter.
In Israel wurde bereits Luftalarm ausgelöst, um die Bevölkerung vor einem möglichen Gegenschlag des Iran zu warnen, wie das israelische Militär mitteilte. Der heimische Luftraum wurde demnach für den zivilen Luftverkehr geschlossen. Er werde wieder freigegeben, «sobald es die Sicherheitslage erlaubt», teilte die Flughafenbehörde mit.
Die US-Botschaft in Katar hat für alle Mitarbeiter eine Ausgangssperre verhängt. Sie empfiehlt allen Amerikanern, dies bis auf Weiteres ebenfalls zu tun.
Israel und der Iran hatten im vergangenen Juni einen zwölftägigen Luftkrieg geführt. Sowohl Israel als auch dessen Verbündeter USA warnten wiederholt, dass sie erneut zuschlagen würden, falls der Iran seine Atom- und Raketenprogramme fortsetzen sollte.
Die Vereinigten Staaten und der Iran haben im Februar die Verhandlungen wieder aufgenommen, um den jahrzehntelangen Streit auf diplomatischem Wege beizulegen. Um den Druck auf den Iran zu erhöhen, haben die USA Militär in die Region verlegt, darunter Flugzeugträger.
(Reuters/AWP)