Kämpfe im Südlibanon halten an

Im Süden des Libanons, wo das israelische Militär nach eigenen Angaben in der Nacht zu Dienstag eingerückt ist, wurden die Bewohner libanesischer Dörfer von Israel aufgefordert, vorerst nicht in ihre Häuser zurückzukehren. Die Durchsuchungen des israelischen Militärs gingen weiter, teilte ein Sprecher auf X mit. Bei Bodenkämpfen wurden nach Armeeangaben acht israelische Soldaten getötet. Reguläre Infanterie- und Panzereinheiten seien am Mittwoch an Einsätzen am Boden beteiligt gewesen. Das Militär hat eigenen Angaben zufolge in der Stadt Bint Jbeil im Südlibanon ein Verwaltungsgebäude getroffen. Dabei seien mindestens 15 Hisbollahmitglieder getötet worden.