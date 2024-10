Es habe in der Nacht auf Samstag präzise Angriffe auf Produktionsstätten von Raketen und Raketenabschussanlagen gegeben, teilte das israelische Militär mit. Der Einsatz sei in drei Wellen erfolgt, die Mission sei erfüllt. Die Regierung in Teheran teilte mit, es seien zwei Soldaten getötet worden. Der Sachschaden sei begrenzt. In einer Erklärung des Aussenministeriums hiess es, man sei «berechtigt und verpflichtet», sich gegen «aggressive Handlungen aus dem Ausland» zu verteidigen. Man sei sich seiner Verantwortung bezüglich Frieden und Stabilität in der Region bewusst.