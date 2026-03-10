Israel hält ungeachtet des von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellten raschen Endes des Krieges mit dem Iran am Sturz der Führung der Islamischen Republik fest. «Unser ‌Bestreben ⁠ist es, das iranische Volk dazu zu bringen, das Joch der Tyrannei abzuwerfen», teilte Ministerpräsident Benjamin ⁠Netanjahu am Dienstag mit. Es bestehe kein Zweifel, dass Israel der Führung mit den bisherigen Massnahmen die «Knochen bricht». «Wenn wir gemeinsam ‌mit dem iranischen Volk Erfolg haben, werden wir ein dauerhaftes ‌Ende herbeiführen.» Trump hatte am Montag dem US-Sender ​CBS gesagt, er halte den Krieg «für so gut wie beendet» und hat damit weltweit ein Sinken der Ölpreise und Aufatmen an den Börsen ausgelöst.