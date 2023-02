"Wir haben mit Besorgnis die Implikationen der Ungewissheit auf die Finanzmärkte und die Ersparnisse der Bürger gesehen", hiess es in einem gemeinsamen Brief von acht der grössten Investmentbanken des Landes an den Justizminister und die Opposition, den der Sender N12 am Sonntag veröffentlichte. Die Banken rufen darin die Politik auf, "Verantwortung und Führungsstärke zu zeigen". Es müsse einen sofortigen Dialog zwischen den Blöcken geben.