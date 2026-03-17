Die Europäische Union setzt nach den Worten ihrer Aussenbeauftragten Kaja Kallas im Konflikt um die Strasse von Hormus auf Diplomatie. Es müssten diplomatische Wege gefunden werden, um die Seestrasse offen zu halten, sagte Kallas der Nachrichtenagentur ‌Reuters. «Niemand ist bereit, seine Leute in der Strasse von Hormus in Gefahr zu bringen.» Damit reagiert sie auf die Forderung von US-Präsident Donald ​Trump, Kriegsschiffe zum Schutz der Handelsroute zu entsenden. Ähnlich wie Kallas äusserte sich in Berlin auch Bundesaussenminister Johann Wadephul. Die Bundesregierung hat eine Beteiligung an einem militärischen Einsatz in der strategisch wichtigen Meerenge ausgeschlossen.