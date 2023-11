Das Militär sei bereit, auf alle Entwicklungen im Lauf des Tages oder in nächster Zeit zu reagieren, betont er mit Blick auf die radikalislamische Hisbollah, die von Iran unterstützt aus dem Libanon heraus operiert. Hisbollah-Führer Sajjed Hassan Nasrallah will sich am Mittag erstmals öffentlich zu den aktuellen Entwicklungen äussern.