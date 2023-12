Es habe schweren Luft- und Artilleriebeschuss gegeben. Die Kämpfe am Freitagabend und Samstagmorgen hätten sich auf Al-Bureidsch, Nuseirat und Chan Junis konzentriert. Diese Orte sind drei von acht Flüchtlingscamps im Gazastreifen, die vor dem Krieg Hilfen vom Palästina-Hilfswerk der Vereinten Nationen erhalten haben. Nach Angaben eines Vertreters der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza am Samstag seien rund 100 Palästinenser in den vergangenen 24 Stunden getötet und 158 verletzt worden.