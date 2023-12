US-Sicherheitsberater führt weitere Gespräche

US-Sicherheitsberater Sullivan plant derweil am Freitagmorgen ein Treffen mit dem israelischen Präsidenten Izchak Herzog. Zudem will er laut einem US-Regierungsvertreter am selben Tag Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Ramallah treffen. Mit Blick auf das Ende des Krieges und die Zukunft des Gazastreifens sprach der US-Regierungsvertreter von einer »Reihe von Sicherheitskräften, die mit der Palästinensischen Autonomiebehörde verbunden« seien, sagte er US-Beamte. Diese könnten in den Monaten nach dem Krieg »eine Art Kern bilden«. »Aber das ist etwas, was wir mit den Palästinensern und den Israelis und mit regionalen Partnern diskutieren«, sagte er weiter.