Die radikal-islamische Hamas erklärte daraufhin, sich mit aller Kraft gegen die israelischen Angriffe zur Wehr setzen zu wollen. «Die Al-Kassam-Brigaden und alle palästinensischen Widerstandskräfte sind bereit, der israelischen Aggression mit aller Kraft entgegenzutreten und ihre Angriffe zu vereiteln», teilte die militärische Organisation der Hamas am frühen Samstagmorgen mit. An zwei Ortschaften in Grenznähe im Nordosten sei es zu Kämpfen mit israelischen Soldaten gekommen.