Der Iran werde Chameneis ‌Kurs fortsetzen. US-Präsident Trump warnte den Iran umgehend auf seiner Plattform ‌Truth Social. Die Vereinigten Staaten würden den Iran ​mit einer noch nie dagewesenen Härte treffen, erklärte Trump. Der Iran habe angekündigt, «dass er heute sehr hart zuschlagen wird, härter als jemals zuvor.» Davon sollte das Land aber besser Abstand nehmen. «Denn wenn sie es tun, werden wir sie mit einer noch nie dagewesenen Wucht treffen!»